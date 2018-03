Winterthur (ots) - 2017 ist Autoneum mit dem Weltmarkt gewachsen

und hat das hohe Profitabilitätsniveau des Vorjahrs gehalten. In

Europa, Asien und der Region SAMEA steigerte das Unternehmen den

Umsatz zum Teil signifikant, konnte dadurch den konjunktur- und

nachfragebedingten Rückgang im Nordamerika-Hauptmarkt USA und in

Kanada kompensieren und so den Umsatz währungs- und

devestitionsbereinigt um 2.4% steigern. Der in Schweizer Franken

konsolidierte Umsatz stieg um 2.3% von 2'152.6 Mio. CHF auf 2'203.0

Mio. CHF. Die EBIT-Marge übertraf mit 8.1% erneut die 8%-Marke. Für

2017 beantragt der Verwaltungsrat eine gegenüber dem Vorjahr

unverändert hohe Dividende von 6.50 CHF pro Aktie.



Umsatzwachstum trotz Marktrückgang in Nordamerika



Gegenüber dem Vorjahr hat die globale Automobilproduktion 2017

deutlich an Dynamik eingebüsst: Die Zahl der weltweit produzierten

Fahrzeuge legte um nur rund 2% auf 95 Millionen zu. Während die

Fahrzeugfertigung in Europa und Asien jeweils ähnliche Wachstumsraten

aufwies, zeigte die Region SAMEA aufgrund der stark gestiegenen

Produktionsvolumen im Hauptmarkt Brasilien erstmals wieder eine

deutliche Erholung. Diese Marktdynamik spiegelte sich auch im Umsatz

von Autoneum wider: In Europa, Asien und der Region SAMEA steigerte

das Unternehmen den Umsatz, dies zum Teil in signifikanter Höhe.

Dadurch konnte Autoneum den konjunktur- und nachfragebedingten

Rückgang im Nordamerika-Hauptmarkt USA und in Kanada kompensieren und

so den Umsatz währungs- und devestitionsbereinigt entsprechend der

Marktentwicklung um 2.4% steigern. Der in Schweizer Franken

konsolidierte Umsatz stieg um 2.3% von 2'152.6 Mio. CHF auf 2'203.0

Mio. CHF.



Profitabilität auf hohem Vorjahresniveau



Trotz der deutlich reduzierten Fahrzeugproduktion in Nordamerika,

der Region, in der Autoneum den grössten Umsatzanteil erwirtschaftet,

hat das Unternehmen 2017 das im Vorjahr erreichte, hohe

Profitabilitätsniveau halten können. So stieg das EBITDA vor

Sondereffekten um 10.9 Mio. CHF auf 255.9 Mio. CHF. Die EBITDA-Marge

erreichte 2017 erstmals in einem Gesamtjahr 11.6% und damit eine neue

Bestmarke. Weitere Effizienzsteigerungen in der Produktion und eine

nahezu maximale Kapazitätsauslastung in Europa sowie der Turnaround

der Business Group SAMEA trugen zu diesem erfreulichen Ergebnis bei.

2016 hatten der Gewinn aus dem Verkauf des UGN-Werks in Chicago

Heights (Illinois), USA, in Höhe von 33.2 Mio. CHF und eine

Wertberichtigung in Höhe von 4.3 Mio. CHF aufgrund der Anpassung der

Produktionskapazitäten in Südamerika das Ergebnis beeinflusst.



Das EBIT summierte sich auf 178.0 Mio. CHF (2016 vor

Sondereffekten: 175.6 Mio. CHF). Die EBIT-Marge hat mit 8.1% 2017

erneut die 8%-Marke übertroffen, blieb jedoch wegen des

Volumenrückgangs in Nordamerika leicht hinter dem Vorjahr zurück.



Eigenkapitalquote weiter verbessert



Gegenüber dem durch Sondereffekte positiv beeinflussten

Konzerngewinn des Vorjahres in Höhe von 133.8 Mio. CHF reduzierte

sich dieser Wert 2017 um 15.3 Mio. CHF auf 118.5 Mio. CHF. Auf

vergleichbarer Basis und bereinigt um die oben erwähnten

Sondereffekte übertraf der Konzerngewinn im Berichtsjahr das

Vorjahresniveau von 117.0 Mio. CHF. Aufgrund des im Jahresvergleich

höheren Nettoumlaufvermögens sank der Cashflow aus operativer

Geschäftstätigkeit auf 145.2 Mio. CHF (2016: 194.1 Mio. CHF). Die

Gesamtkapitalrendite (RONA) erreichte infolge der gestiegenen

Investitionen in Sachanlagen und des höheren Nettoumlaufvermögens mit

16.2% (2016: 19.6% vor Sondereffekten) nicht das Vorjahresniveau,

übertraf jedoch erneut bei weitem den durchschnittlichen

Kapitalkostensatz von 8.2%. Damit waren die Kosten für das

eingesetzte Kapital mehr als gedeckt.



Die im Vergleich zum Vorjahr höheren, wachstumsbedingten

Investitionen reduzierten den Free Cashflow, wodurch die

Nettoverschuldung des Unternehmens auf 183.3 Mio. CHF (2016: 57.4

Mio. CHF) anstieg. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich weiter auf

39.6% (2016: 38.4%). Der Gewinn pro Aktie belief sich im Berichtsjahr

auf 19.61 CHF (2016: 19.26 CHF vor Sondereffekten). Nach der 2016

erfolgten Auflage einer Anleihe über 75 Mio. CHF konnte im

Berichtsjahr eine weitere Anleihe in Höhe von 100 Mio. CHF

erfolgreich am Kapitalmarkt platziert werden. In Kombination mit dem

2017 angepassten und verlängerten Konsortialkredit über 150 Mio. CHF

ist damit die Finanzierung des für die kommenden Jahre geplanten

Wachstums zu vorteilhaften Konditionen sichergestellt.



Investitionen in die Mobilität der Zukunft



2017 hat Autoneum stark in den weltweiten, nachfragegetriebenen

Kapazitätsauf- und -ausbau, in die vertikale Integration und die

Einführung von neuen Technologien an verschiedenen Standorten

investiert. Die Investitionen in Sachanlagen beliefen sich auf 173.6

Mio. CHF und übertrafen damit das bereits hohe Volumen des Vorjahres

deutlich (2016: 137.5 Mio. CHF). Entsprechend der Wachstumsstrategie

«Accelerate Asia» expandiert das Unternehmen signifikant in China,

dem weltweit grössten Automobilmarkt. Bis Ende 2018 werden dort vier

neue Werke in Betrieb genommen. In den Werken im ostchinesischen

Yantai, Provinz Shandong, und im zentralchinesischen Changsha,

Provinz Hunan, werden seit Herbst 2017 Teppichsysteme,

Stirnwandisolationen und Radhausverkleidungen für US-amerikanische

und chinesische Hersteller in Serie produziert. Weiter ausgebaut hat

Autoneum die Fertigungskapazitäten im mexikanischen San Luis Potosí,

wo im Sommer 2018 die Serienproduktion für zwei deutsche

Premiumhersteller startet.



Die Nachfrage nach leichtgewichtigen und multifunktionalen

Komponenten für Akustik und Wärmemanagement hat in Europa erstmals

seit der Verselbständigung von Autoneum im Jahr 2011 den Bau eines

neuen Werkes erfordert. Das im ungarischen Komárom an der Grenze zur

Slowakei gelegene Werk wird im Mai 2018 offiziell eröffnet. Darüber

hinaus wurde 2017 in optimierte Entwicklungs- und Produktionsstätten

für die Unterbodentechnologie Ultra-Silent in Deutschland und der

Schweiz sowie in Teppichproduktionslinien in Jeffersonville

(Indiana), USA, investiert.



Mit geräuschreduzierenden Innovationen wie Di-Light für

Teppichsysteme und Hybrid-Acoustics ECO+ trägt Autoneum dem

steigenden Bedarf an leichtgewichtigen Komponenten für neue

Mobilitätskonzepte Rechnung. So hat Autoneum 2017 mit

Hybrid-Acoustics ECO+ für Teppichsysteme sowie Stirnwand- und

Bodenisolationen das Produktportfolio für Elektrofahrzeuge ergänzt.

Komponenten aus Hybrid-Acoustics ECO+ sind bei Herstellern dieser

Fahrzeugkategorie besonders gefragt. Sie schützen nicht nur optimal

vor Lärm, sondern reduzieren dank ihrer Leichtbauweise auch das durch

die Batterie erhöhte Autogewicht, was zu einer grösseren

Fahrreichweite beiträgt.



Verwaltungsrat beantragt Dividende von 6.50 CHF



An der Generalversammlung der Autoneum Holding AG am 30. März 2017

haben die Stimmberechtigten Norbert Indlekofer neu in den

Verwaltungsrat gewählt. Mit dem deutschen Staatsbürger und erfahrenen

Automobilexperten ist der Verwaltungsrat von sechs auf sieben

Mitglieder erweitert worden. Ungeachtet des Wegfalls des

Dividendenbeitrags aus Sondereffekten wird der Verwaltungsrat der

Autoneum Holding AG der Generalversammlung am 28. März 2018 eine

gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividende von 6.50 CHF je Aktie

vorschlagen.



Business Groups



2017 setzte die Business Group Europe ihren Wachstumskurs weiter

fort: Der Umsatz in Lokalwährungen stieg um 4.7% und somit deutlich

über Markt. In Schweizer Franken legte er um 6.5% auf 887.2 Mio. CHF

(2016: 833.4 Mio. CHF) zu. Das EBIT verbesserte sich im

Berichtszeitraum um 16.2 Mio. CHF auf 74.9 Mio. CHF, was einer

EBIT-Marge von 8.4% und damit einer neuen Bestmarke dieser Business

Group entspricht. Die sehr gute Kapazitätsauslastung mit entsprechend

hoher Fixkostendeckung, eine starke operative Performance mit weiter

optimierten Produktionsprozessen und eine höhere Wertschöpfungstiefe

waren ausschlaggebend für dieses Ergebnis.



Der Markteinbruch in den USA und Kanada und damit einhergehend

reduzierte Lieferabrufe bei Autoneum haben in der Business Group

North America zu einem währungs- und devestitionsbereinigten

Umsatzrückgang von -4.6% geführt. In Schweizer Franken summierte sich

der Umsatz dieser grössten Business Group auf 966.3 Mio. CHF (2016:

1'018.7 Mio. CHF). Der rückläufige Umsatz, aber auch Investitionen,

die Autoneum vor allem in den Aufbau von Produktionskapazitäten im

Wachstumsmarkt Mexiko tätigte, wirkten sich auf das EBIT aus, das mit

63.2 Mio. CHF (2016: 85.9 Mio. CHF vor Sondereffekten) unter dem

Vorjahresniveau lag.



Dank volumenstarker Aufträge japanischer, europäischer und

US-amerikanischer Kunden übertraf die Business Group Asia mit einem

Umsatzwachstum von 14.0% in Lokalwährungen auch 2017 die

Marktentwicklung um ein Vielfaches. In der Konzernwährung verbesserte

sich der Umsatz um 12.0% auf 235.9 Mio. CHF (2016: 210.7 Mio. CHF).

Der expansionsbedingte Kapa-zitätsausbau und höhere Rohmaterialpreise

zeigten sich im EBIT, weshalb die EBIT-Marge mit 11.6% nicht die Höhe

des Vorjahres erreichte, jedoch ein langfristig nachhaltiges Niveau

präsentierte.



Die Business Group SAMEA (Südamerika, Mittlerer Osten und Afrika)

konnte den Aufwärtstrend des Vorjahrs nicht nur fortsetzen, sondern

sogar markant ausbauen: Sie verzeichnete ein organisches

Umsatzwachstum von 29.6%, das die ohnehin dynamische Marktentwicklung

dieser Region deutlich übertroffen hat. In der Konzernwährung stieg

der Umsatz um 22.0% auf 114.1 Mio. CHF (2016: 93.5 Mio. CHF). Höhere

Produktionsmengen in Brasilien und Argentinien sowie ein

volumenstarkes Exportgeschäft in der Türkei und Südafrika waren

ausschlaggebend für diese überdurchschnittlich hohen Wachstumsraten.

Operative Effizienzsteigerungen in den südamerikanischen Werken und

die fortgesetzten Restrukturierungsmassnahmen haben massgeblich zu

dem um 10.0 Mio. CHF verbesserten EBIT von 0.9 Mio. CHF vor

Sondereffekten beigetragen. Dadurch hat diese Business Group erstmals

wieder die Gewinnzone erreicht.



Ausblick



Angesichts der für 2018 prognostizierten, erneut sehr verhaltenen

Zunahme der weltweiten Automobilproduktion geht Autoneum von einem

organischen Umsatzwachstum von rund 3% und damit über Markt aus.

Trotz herausfordernder automobiler Hauptmärkte sowie steigender

Rohmaterialpreise rechnet Autoneum mit einem unverändert hohen

Profitabilitätsniveau und einer operativen Marge (EBIT) von rund 8%.



Weitere Informationen zum Jahresabschluss und zum Geschäftsbericht

2017 finden Sie unter http://ots.ch/6AazrE. Unter

https://www.autoneum.com/de/medien/abonnement/ können Sie sich für

den E-Mail-Versand der Medienmitteilungen einschreiben.



Bilanzmedienkonferenz zum Geschäftsjahr 2017

Heute, 7. März 2018, 09.00 Uhr

Finanzanalystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2017

Heute, 7. März 2018, 11.15 Uhr

Ort: Autoneum, Schlosstalstrasse 43, 8406 Winterthur



Wichtige Termine 2018



Generalversammlung 2018: 28. März 2018

Halbjahresbericht 2018: 26. Juli 2018



Über Autoneum



Autoneum ist weltweit führend im Akustik- und Wärmemanagement bei

Fahrzeugen. Das Unternehmen entwickelt und produziert

multifunktionale, leichtgewichtige Komponenten und Systeme für den

Innen- und Motorraum sowie den Unterboden. Zu den Kunden des

Unternehmens zählen praktisch alle Fahrzeughersteller in Europa,

Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Autoneum betreibt weltweit 55

Produktionsstätten und beschäftigt in 25 Ländern mehr als 12'000

Mitarbeitende. Das Unternehmen mit Konzernsitz in Winterthur,

Schweiz, ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol AUTN

kotiert. www.autoneum.com



Disclaimer



Autoneum is making great efforts to include accurate and

up-to-date information in this document, however we make no

representations or warranties, expressed or implied, as to the

accuracy or completeness of the information provided in this document

and we disclaim any liability whatsoever for the use of it. The

information provided in this document is not intended nor may be

construed as an offer or solicitation for the purchase or disposal,

trading or any transaction in any Autoneum securities. Investors must

not rely on this information for investment decisions. All statements

in this report which do not reflect historical facts are statements

related to the future which offer no guarantee with regard to future

performance; they are subject to risks and uncertainties including,

but not limited to, future global economic conditions, exchange

rates, legal provisions, market conditions, activities by competitors

and other factors outside the Company's control. The vehicle

production figures for 2017 and forward looking are based on the

latest estimates of IHS Global Insight.



