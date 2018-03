Frankfurt - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) setzte seinen am Montag begonnenen Erholungsimpuls am Dienstag fort, wenngleich der deutsche Leitindex relativ deutlich unterhalb des bei 12.259,58 Zählern erreichten Tageshochs aus dem Handel ging, so die Analysten der Helaba. Dies sei auch mit Blick auf die Handelsumsätze interessant, welche gestern über dem 10-Tagesdurchschnitt notiert hätten.

