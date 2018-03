HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Trotz des laufenden Umbaus will der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler seinen Aktionären für das vergangene Jahr eine höhere Dividende zahlen. Die Anteilseigner sollen für 2017 eine um 5 Euro-Cent auf 0,54 Euro erhöhte Ausschüttung je Stammaktie und 0,55 Euro je Vorzugsaktie erhalten, teilte der Konzern am Mittwoch zur Vorlage seines Geschäftsberichts in Herzogenaurach mit. Analysten hatten mit etwas weniger gerechnet. Seine Prognosen für das laufende Jahr bestätigte Schaeffler.

Im vergangenen Jahr hatte der Konzern dank eines verbesserten Finanzergebnisses unter dem Strich zwar so viel verdient wie noch nie, im Tagesgeschäft lief es aber - wie bereits bekannt - schlechter. Der Überschuss erhöhte sich den endgültigen Zahlen zufolge um 14 Prozent auf 980 Millionen Euro. Eine vorübergehende Schwäche im Autogeschäft und der laufende Konzernumbau hatten hingegen für einen Rückgang beim um Sonderposten bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um rund 7 Prozent auf knapp 1,6 Milliarden Euro gesorgt.

Schaeffler hatte bereits Anfang Februar die Aktionäre darauf eingestellt, dass der kostspielige Konzernumbau vermutlich auch in diesem Jahr auf das Ergebnis drücken wird. Die Maßnahmen seien aber notwendig, um die Gruppe auf die Zukunft vorzubereiten, betonte Konzernchef Klaus Rosenfeld nun laut Geschäftsbericht./tav/jha/

ISIN DE000SHA0159

AXC0082 2018-03-07/09:05