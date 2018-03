Toronto (ots/PRNewswire) -



Toronto heißt einen der weltweit führenden Braumeister willkommen



Brunswick Bierworks freut sich, einen der weltweit besten Braumeister im Unternehmen begrüßen zu können - La Trappe Braumeister Lodewijk Swinkels schließt sich dem Brunswick-Team als Braumeister und Head of Operations an.



Swinkels stammt aus der Königsklasse der Bierbrauerei. Er ist Brauer in 7. Generation und war in den vergangenen 14 Jahren Braumeister der Koningshoeven Brauerei (La Trappe), wo er mit zahlreichen internationalen Auszeichnungen geehrt wurde und das weltweit renommierte La Trappe-Programm für die Fassreife etablierte.



Swinkels hat eine besondere Verbundenheit mit Brunswick Bierworks, die bereits in die Zeit seiner Ausbildung an der Technischen Universität München in Weihenstephan zurückreicht, wo er sich mit Brunswick Bierworks Senior Brewing Advisor Christian Riemerschmid von der Heide angefreundet hatte.



Das erneute Zusammentreffen verkörpert perfekt den Unternehmensgeist bei Brunswick Bierworks, das sich zusehends zu einer der Top-Brauereien für Partnerschaft und Innovation in Nordamerika entwickelt, und seine Vision, mit mehr europäischen Biermarken zusammenzuarbeiten.



"Ich fühlte mich von der Brauleidenschaft hier angezogen, und natürlich auch von den Bieren. Mit einigen der berühmtesten und innovativsten Brauern in einer brandneuen, erstklassigen Einrichtung zu arbeiten, ist einfach ein Traum", sagt Swinkels.



"Es ist wirklich eine Ehre, einen der weltbesten Braumeister bei uns zu haben, der das Team der Brunswick Bierworks-Brauer anleitet, ausbildet und betreut", erklärt Partner Mike Laba.



Informationen zu Brunswick Bierworks



Das in Toronto ansässige Brunswick Bierworks ist ein Kollektiv von Brauerei-Partnern, die sich auf Zusammenarbeit und Innovation, Qualität und Frische konzentrieren. Brunswick Bierworks legt Wert darauf, dass nach den genauen Spezifikationen unter Aufsicht des Braumeisters der jeweiligen Brauerei gebraut wird, und hat sich mit einigen der traditionsreichsten und interessantesten Bierbrauern der Welt zusammengetan, darunter Weihenstephaner, die älteste Brauerei der Welt; das legendäre schwedische Brauhaus Omnipollo; Phillips Brewing & Malting aus British Columbia; und die neuen Stars in Toronto, Ace Hill und Lost Craft.



Die Brauerei hat im Februar 2018 eine lokale Schankstube und einen Veranstaltungsraum eröffnet.



