QuEST Global Services (QuEST), ein globaler Anbieter von erstklassigen Engineering-Lösungen, hat die Übernahme von EXILANT Technologies, Anbieter fortschrittlicher Technologien mit Sitz im indischen Bengaluru, bekanntgegeben. Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt in QuEST Globals Diversifikationsstrategie 2020, mit der QuEST Global sein Leistungsspektrum im Bereich fortschrittlicher Technologien erweitert und seine Position in der Hi-Tech (https://www .quest-global.com/industries/industrial-and-hi-tech/)-Industrie stärkt.



EXILANT ist die vierte Übernahme von QuEST in diesem Geschäftsjahr nach der Akquisition der deutschen DETECH Fahrzeugentwicklung GmbH, der rumänischen IT Six Global und der in Singapur beheimateten Mobiliya Technologies. Mit jeder Akquisition hat das Unternehmen seine Leistungskompetenz erweitert und eines der breitesten Angebotsportfolios in der Engineering-Dienstleistungsbranche aufgebaut.



EXILANT (http://www.exilant.com) besteht seit 2004 und beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter an Standorten in Indien, Singapur, London und Silicon Valley (USA). EXILANT ist Anbieter von Softwareprodukten und Leistungen im Bereich Produktionstechnik, Mobilität und soziale Medien, Business Intelligence und Analytik sowie cloudbasierte Dienste.



Sreenath Murthy, CEO von EXILANT sagte: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von EXILANT und das optimale Sprungbrett für beschleunigtes Wachstum in einer zusammenwachsenden Welt. Mit EXILANTs Leistungsangebot bei der Entwicklung neuer Lösungen und der zügigen Einführung neuartiger Technologien und QuESTs Expertise im industriellen und mechanischen Sektor sind wir hervorragend aufgestellt, um unseren gemeinsamen Kunden dabei zu helfen, moderne Technologien einzuführen und sich auf ihren jeweiligen Märkten zu behaupten."



Ajit Prabhu (https://www.quest-global.com/corporate/leadership-gov ernance/board-of-directors/ajit-prabhu/), Chairman & CEO von QuEST Global, fügte hinzu: "QuEST ist ein Spitzenunternehmen im industriellen und mechanischen Sektor. Wir werden unsere Präsenz in angrenzenden vertikalen Märkten weiter ausbauen und unseren gesamten Kundenstamm dabei unterstützen, sich neue Technologien zu eigen zu machen und ihre jeweiligen Branchen anzuführen. Mit der Übernahme von EXILANT Technologies verfolgt QuEST das strategische Ziel, seinen Kundenstamm und sein Leistungsspektrum auszubauen, damit wir unsere Kunden unter schnelllebigen Marktbedingungen bestmöglich unterstützen können."



QuEST Global unterstützt als Partner für den kompletten Lebenszyklus der Produktentwicklung und Produktionstechnik für viele weltweit bekannte Marken seine Kunden dabei, mit innovativen und branchenführenden Lösungen effizienter zu wirtschaften und sich kommerziell neu aufzustellen. Durch einen kollaborativen Ansatz und die Anwendung erprobter Consulting-Tools unterstützt QuEST seine Kunden bei der Definition, Entwicklung und Umsetzung von Lösungen, die den gesamten Produktlebenszyklus abdecken und dabei helfen, die Effizienz zu verbessern, eine schnellere Marktreife zu erreichen und die Kosten zu reduzieren.



