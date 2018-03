NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Schaeffler nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Die vollständigen Zahlen für das vierte Quartal stimmten mit den vorab veröffentlichten überein, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies gelte auch für den Ausblick auf 2018. Er behalte nun die Investitionskosten des Autozulieferers im Auge, da Schaeffler hier am oberen Ende der Kostenspanne liege./ajx/ag

Datum der Analyse: 07.03.2018

ISIN DE000SHA0159

AXC0083 2018-03-07/09:10