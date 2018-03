Der DAX startete gestern mit Zugewinnen von über einem Prozent in den Handel. Am Ende des Tages blieb davon nicht mehr allzu viel übrig. Es reichte schließlich noch für ein Plus von 0,2 Prozent. Der DAX ging somit bei 12.113 Punkten aus dem Handel. Das Thema Handelskrieg scheint doch noch nicht vom Tisch zu sein. Marktidee: ProSiebenSat.1Am Montag wurde entschieden, dass ProSiebenSat.1 in Kürze den DAX verlassen muss und zukünftig im MDAX gelistet wird. Gestern nun geriet der Medienkonzern ins Visier des Shortsellers Viceroy. Die Attacke setzte die ProSiebenSat.1-Aktie stark unter Druck. Zeitweise gab diese um rund acht Prozent ab.