"2017 haben wir den ersten Vorsteuergewinn seit drei Jahren verzeichnet - und das trotz eines schwierigen Marktumfelds, niedriger Zinsen sowie weiterer Investitionen in Technologie und Kontrollsysteme. Nur durch die Belastungen der US-Steuerreform zum Jahresende haben wir nach Steuern einen Verlust verbuchen müssen", kommentierte Vorstandschef John Cryan die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr. Apropos Zinsen. Während der Gesamtmarkt immer wieder mal von Zinsängsten geplagt wird, könnten Aktien von Banken von einer Zinsfantasie profitieren. Denn steigende Zinsen sind gut für das Brot- und Buttergeschäft mit Krediten. Die Deutsche Bank ist jedoch relativ stark im Investmentbanking tätig. Doch auch in diesem Bereich könnte eine durch Zinsängste höhere Volatilität an den Märkten das Geschäft ankurbeln.

Ebenfalls erwähnenswert: Die Deutsche Bank will nach eigenen Angaben ihre hundertprozentige Vermögensverwaltungs-Tochter DWS an die Börse bringen. "Unter Berücksichtigung des Marktumfelds ...

