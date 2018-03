FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future ist am Mittwoch schwach in den Handel gestartet. Dabei zeigt er sich in den ersten Minuten erneut von seiner volatilen Seite und konnte die 12.000er-Marke nach einem schwachen Start schnell zurückerobern. Die technischen Analysten der Commerzbank sprechen von einer Ausweitung der Konsolidierung. Die wichtige Unterstützung aus dem Vorjahr machen sie bei 11.900 Punkten aus.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert 125,5 auf 12.021,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.033 und das Tagestief bei 11.965,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 5.107 Kontrakte.

