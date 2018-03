FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Rücktritt von Donald Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn hat den Dax am Mittwoch wieder ins Minus gedrückt. Im frühen Handel sank der deutsche Leitindex um 0,47 Prozent auf 12 057,24 Punkte. Schon am Dienstag war den Kursen die Luft etwas ausgegangen: Nach einem vorübergehenden Anstieg des Börsenbarometers von mehr als 1 Prozent war am Ende nur ein Plus von 0,19 Prozent übrig geblieben.

Für den MDax , in dem sich die mittelgroßen deutschen Unternehmen versammeln, ging es am Mittwochmorgen um 0,19 Prozent auf 25 685,98 Punkte nach unten. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor 0,45 Prozent auf 2556,23 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 fiel zuletzt um 0,36 Prozent.

Mit dem Rücktritt Cohns könne nun "jeglicher mäßigender Einfluss auf den US-Präsidenten fehlen", sagte Experte Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets. Damit werde das Handeln seiner Regierung noch schwerer vorherzusagen. Diese Sorge belege auch die Reaktion an den Börsen in Fernost, so der Analyst. Dort gaben die Kurse nach./la/jha/

ISIN DE0008469008 EU0009658145 DE0007203275 DE0008467416

