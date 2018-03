Der Euro hat am Mittwoch in der Früh gegen den US-Dollar gut behauptet tendiert. Um 9 Uhr hielt der Euro bei 1,2413 Dollar nach 1,2411 USD beim Richtkurs vom Dienstag. In New York hatte der Euro gegen 22 Uhr zuletzt mit 1,2404 Dollar notiert.Nach den Kursgewinnen beim Euro-Dollar-Kurs an den vergangenen vier Tagen hellte ...

