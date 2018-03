Im Berliner Ortsteil Wilhelmstadt ist am Dienstagabend ein 55 Jahre alter Mann bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit seinem Sohn getötet worden. Gegen 23:40 Uhr soll es in einer Wohnung zu den Streitigkeiten zwischen dem 24-jährigen Sohn und dessen Eltern gekommen sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Der 55-jährige Vater verstarb an den Folgen seiner Verletzungen, seine 45 Jahre alte Ehefrau wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Spezialeinsatzkräfte nahmen den 24-Jährigen fest und übergaben ihn den Ermittlern der Mordkommission beim Landeskriminalamt. Ob der junge Mann zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt oder in fachärztliche Betreuung gegeben werde, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so die Beamten weiter.