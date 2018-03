Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bankenverband sieht deutsches Wirtschaftswachstum bei 2,4 Prozent

Die deutschen privaten Banken sehen die Wirtschaft in einem anhaltenden Aufschwung. Für Deutschland prognostizieren sie in ihrer neuen Konjunkturvorhersage in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von 2,4 Prozent. 2019 wird das Niveau nach ihrer Erwartung etwas geringer ausfallen, aber immer noch bei 1,9 Prozent liegen. "Damit würde die deutsche Wirtschaft auch im nächsten Jahr in der konjunkturellen Komfortzone bleiben", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Christian Ossig.

Brainard: Inflation festigt sich - weitere Zinserhöhungen angemessen

Fed-Gouverneurin Lael Brainard ist mit Blick auf die Inflationsentwicklung in den USA zuversichtlicher geworden. Sie glaube, dass der florierende Arbeitsmarkt die Inflation anheizen und dem 2-Prozent-Ziel der US-Notenbank näher bringen werde, sagte Brainard, die aktuell im Offenmarktausschuss der Federal Reserve stimmberechtigt ist, bei der Money Marketeers der New York University. Das wiederum erlaube es der Zentralbank, mit ihren schrittweisen Zinserhöhungen fortzufahren.

Zahl der Chefinnen im Mittelstand steigt - aber nur langsam

Auch im deutschen Mittelstand steigt die Zahl der Chefinnen nur langsam. Der Frauenanteil in den Geschäftsführungen kletterte im vergangenen Jahr von 15 auf 16,3 Prozent, wie die Unternehmensberatung EY mitteilte. Dieser Anteil ist demnach aber deutlich höher als in den börsennotierten Unternehmen: In diesen 160 Firmen betrug der Anteil der weiblichen Vorstandsmitglieder 2017 gerade einmal 7,3 Prozent.

Berlusconi gesteht Führungsrolle der Lega-Partei ein

Zwei Tage nach der Parlamentswahl in Italien hat Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi zumindest indirekt die Führungsrolle der fremdenfeindlichen Lega in seinem Parteienbündnis eingestanden. Er "respektiere" seine Verbündeten und die eingegangenen Verpflichtungen, sagte Berlusconi in einer Videobotschaft, die in seiner Villa bei Mailand aufgezeichnet wurde. Er fügte jedoch hinzu: "Ich bleibe der Anführer der Forza Italia, ich werde der Dirigent der Mitte-rechts-Allianz und der Garant des Zusammenhalts der Koalition sein."

Brüssel weist sieben EU-Staaten wegen "aggressiver" Steuerpolitik zurecht

Die EU-Kommission übt in einem Bericht scharfe Kritik an der "aggressiven" Steuerpolitik mehrerer EU-Mitgliedsländer. "Diese Praktiken untergraben die Gerechtigkeit und gleiche Wettbewerbsbedingungen auf unserem Binnenmarkt", erklärte Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici. Betroffen von der Zurechtweisung sind demnach Belgien, Zypern, Ungarn, Irland, Luxemburg, Malta und die Niederlande.

Mazedoniens Ministerpräsident erklärt sich in Korruptionsprozess für unschuldig

Der mazedonische Ministerpräsident Zoran Zaev hat in einem Korruptionsprozess wegen der Annahme angeblicher Bestechungsgelder in Höhe von mehr als 160.000 Euro auf "nicht schuldig" plädiert. Es werde sich zeigen, dass die Anklage "absurd" sei, sagte Zaev nach der Anhörung in der Hauptstadt Skopje vor Journalisten. Der Prozess hätte eigentlich bereits 2016 beginnen sollen, wurde aber mehrmals vertagt.

Streit um Zölle führt zu Rücktritt von Wirtschaftberater im Weißen Haus

Weiterer spektakulärer Rücktritt aus der Regierung von US-Präsident Donald Trump: Nun hat auch der oberste Wirtschaftsberater im Weißen Haus, Gary Cohn, das Handtuch geworfen. Er zog damit offenbar die Konsequenz aus seiner Niederlage im Streit um die von Trump geplanten Strafzölle auf Aluminium und Stahl. Der frühere Investmentbanker und dezidierte Befürworter des Freihandels hatte sich vehement gegen diese Zölle gestemmt.

Trump: EU macht Handel mit den USA "fast unmöglich"

Nach seiner Strafzoll-Ankündigung hat US-Präsident Donald Trump die Europäische Union erneut scharf kritisiert. Die EU sei zu den USA "besonders hart", sagte Trump bei einem Treffen mit dem schwedischen Regierungschef Stefan Löfven im Weißen Haus. "Sie machen es für uns fast unmöglich, mit ihnen Geschäfte zu machen", sagte Trump über die Europäer. Die wirtschaftliche Situation sei "sehr, sehr ungerecht".

Transatlantik-Koordinator rät von raschen Gegenzöllen gegen die USA ab

Der Transatlantik-Koordinator im Auswärtigen Amt, Jürgen Hardt, hat die EU davor gewarnt, auf die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium mit raschen Vergeltungsmaßnahmen zu reagieren. Anstatt direkt ihrerseits Strafzölle auf US-Produkte zu verhängen, sollte die EU sich "sauber an die Regeln" der Welthandelsorganisation (WTO) halten und dort gegebenenfalls Beschwerde einreichen, sagte der CDU-Politiker bei einem Besuch in Washington.

Pornodarstellerin reicht Klage gegen Trump ein

Die Pornodarstellerin Stephanie Clifford alias "Stormy Daniels" hat in Los Angeles Klage gegen US-Präsident Donald Trump eingereicht. Den Gerichtsunterlagen zufolge will sie erreichen, dass eine mit Trump vereinbarte Vertraulichkeitserklärung für ungültig erklärt wird. Nach Angaben ihres Anwalts Michael Avenatti argumentiert Clifford unter anderem damit, dass Trump die Vereinbarung niemals unterschrieben habe.

Trump spricht von "sehr positiver" Entwicklung im Nordkorea-Konflikt

Nach der Einigung zwischen Süd- und Nordkorea auf ein historisches Gipfeltreffen hat US-Präsident Donald Trump die Entwicklung als "sehr positiv" bezeichnet. "Sie scheinen sich positiv zu verhalten, aber wir werden sehen", sagte Trump im Weißen Haus. Die Stellungnahmen aus Nord- und Südkorea seien zumindest "sehr positiv". "Zumindest rhetorisch haben wir mit Nordkorea einen weiten Weg zurückgelegt", fügte Trump hinzu.

UN-Generalsekretär ermutigt von Einigung auf innerkoreanisches Gipfeltreffen

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat sich nach der Einigung zwischen Süd- und Nordkorea auf ein Gipfeltreffen ermutigt gezeigt. Die jüngsten Entwicklungen seien weitere Schritte in Richtung "einer Grundlage für die Aufnahme eines aufrichtigen Dialogs", der zu einem nachhaltigen Frieden und einer Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel führen könne, teilte sein Büro in New York mit.

USA: Nordkorea ordnete Vergiftung von Kims Halbbruder mit Nervengift VX an

Die US-Regierung hat ihre Schlussfolgerung zu der Ermordung des Halbbruders von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un veröffentlicht. Das US-Außenministerium teilte mit, es sei endgültig bestätigt, dass Nordkorea die Ermordung von Kim Jong Nam mit dem Nervengift VX angeordnet habe. Die Mitteilung aus Washington erfolgte unmittelbar nach der Einigung von Nord- und Südkorea auf ein Gipfeltreffen.

Malaysias Notenbank lässt Leitzins unverändert bei 3,25%

Australien/BIP 4Q +0,4% (PROG: +0,5%) gg Vorquartal

Australien/BIP 4Q +2,4% (PROG: +2,5%) gg Vorjahr

