Frankfurt - Die schwedische Volkswirtschaft ist 2017 mit 2,4% weniger kräftig gewachsen als im Vorjahr mit über 3%, so die Analysten der Helaba. Einen starken Schub habe das Schlussquartal mit einer Jahreswachstumsrate von 3,3% geliefert. Im Vergleich zu den anderen nordeuropäischen Ländern habe die Dynamik in Schweden in den letzten zwei Quartalen kontinuierlich zugenommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...