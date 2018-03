Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bankenaufsicht in Europa sollte nach Aussage von Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombret den Umgang der Banken mit einer Dekarbonisierung der Wirtschaft zwar begleiten, sie muss dabei aber an ihren normalen Aufsichtsprinzipien festhalten. "Uns ist wichtig: Die Förderung des 'grünen Wandels' darf nicht durch die Hintertür über Finanzmarktregulierung und Bankenaufsicht erfolgen", sagte Dombret laut vorab verbreitetem Redetext zur Eröffnung des Bundesbank-Symposiums "Bankenaufsicht im Dialog" in Frankfurt.

Dombret bezog sich dabei auf den Aktionsplan zur Förderung nachhaltiger Finanzierungen, den die EU-Kommission am Mittwoch vorstellen will. Er wies darauf hin, dass Nachhaltigkeit im Sinne von Umweltfreundlichkeit aus Sicht von Banken auch mit Innovationsrisiken einhergehe. "Deshalb sollte die Berechnung der Eigenkapitalanforderungen auch nur von einem Kriterium abhängen: vom Risikogehalt der entsprechenden Forderungen", sagte Dombret.

Die Finanzmarktregulierung im Allgemeinen und die Bankenaufsicht im Speziellen müssten sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und risikoorientiert bleiben. Eine Verwässerung des aufsichtlichen Mandats würde zu Zielkonflikten und letztlich zu Risiken für die Finanzstabilität führen. "Das können wir nicht wirklich wollen", sagte das Bundesbank-Vorstandsmitglied.

