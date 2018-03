BRÜSSEL/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Chinas Aufholjagd bei Innovationen trägt weitere Früchte: Im vergangenen Jahr setzte sich der chinesische Telekommunikationsausrüster Huawei mit 2398 Patentanmeldungen an die Spitze der weltweit erfindungsreichsten Unternehmen, wie das Europäische Patentamt am Mittwoch in Brüssel bekanntgab. Erstmals in der Geschichte des EPA hatte damit ein Unternehmen aus dem Reich der Mitte die Nase bei den weltweit wichtigsten Anmeldern vorn.

Am kräftigsten zulegen unter den zehn erfindungsreichsten Firmen konnte allerdings Siemens . Mit einem Anmeldeplus von fast 19 Prozent arbeitete sich der Elektrokonzern vom sechsten auf den zweiten Platz vor, gefolgt von den südkoreanischen Anbietern LG und Samsung sowie dem US-Mobilfunk- und Halbleiterunternehmen Qualcomm. Außer Siemens fand sich noch ein deutsches Unternehmen in den Top Ten der weltweit wichtigsten Patentanmelder, nämlich Robert Bosch auf Platz neun. Insgesamt zählte das Europäische Patentamt im vergangenen Jahr 166 000 Patentanmeldungen./csc/DP/jha

ISIN DE0007236101 KR7005930003

AXC0090 2018-03-07/09:38