Wien - Der gestern Abend Ortszeit vermeldete Rücktritt von Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn hat an den Märkten für Verunsicherung gesorgt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Im aktuellen Streit um Schutzzölle auf Stahl und Aluminium habe der Befürworter freien Handels versucht, derartige Pläne Trumps zumindest abzumildern. Vor diesem Hintergrund herrsche an den Märkten die Befürchtung vor, die Befürworter weiterer protektionistischer Maßnahmen könnten im Weißen Haus nun die Oberhand gewinnen.

