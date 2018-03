Düsseldorf - Die Schweizerische Nationalbank weist für 2017 einen Gewinn von 54,4 Mrd. CHF aus (2016: 24,5 Mrd. CHF), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Der Gewinn auf den Fremdwährungspositionen habe sich auf 49,7 Mrd. CHF belaufen (2016: 19,4 Mrd. CHF). Per Ende 2017 hätten die Devisenanlagen 790 Mrd. CHF betragen. 35% der Devisenreserven seien in US-Dollar gehalten worden und 40% in Euro.

