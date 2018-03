BERLIN (dpa-AFX) - Der Politikwissenschaftler Oliviero Angeli geht nicht davon aus, dass es zu einer Volksabstimmung über den Verbleib Italiens in der EU oder in der Eurozone kommt. "Das ist politisch unwahrscheinlich und verfassungsrechtlich problematisch", sagte Angeli in Berlin. Unter Juristen sei zumindest umstritten, ob außenpolitische Verträge Gegenstand von Volksabstimmungen sein könnten.

Allerdings stehe fest, dass Europakritiker bei der Wahl eine Mehrheit bekommen hätten. Wahlentscheidend seien das Thema Migration, aber auch die hohe Arbeitslosigkeit vor allem im Süden gewesen. Vor allem die rechtspopulistische Lega habe Kanzlerin Angela Merkel die Schuld daran gegeben, dass es überhaupt zur Flüchtlingskrise gekommen sei.

Auch die EU-Forderung nach einer Rentenreform in Italien sei dort extrem unpopulär. Wegen des hohen Anteils älterer Menschen seien viele Wähler eher für eine Senkung des Renteneintrittsalters als für eine Anhebung. Deshalb habe sich die sozialdemokratische PD im Wahlkampf zu dem Thema kaum geäußert.

Sollte Lega-Chef Matteo Salvini neuer Regierungschef werden, wäre das ein klares "Signal gegen Europa". Dazu dürfte es aber wohl nicht kommen, sagte Angeli. Er hält stattdessen eine "Techniker-Regierung" für denkbar, wie es sie unter Mario Monti (2011-2013) oder Lamberto Dini (1995-1996) schon gegeben hat. Denkbar sei auch eine Koalition der Fünf Sterne mit der sozialdemokratischen PD - oder es gibt Neuwahlen./tl/DP/zb

