shareribs.com - Die für den Sommer geplante Freigabe von Cannabis für den Freizeitgenuss wirft in Kanada ihre Schatten voraus. Derzeit versuchen alle Produzenten so schnell es geht, ihre Anbaukapazitäten zu erhöhen. Die Analysten von Beacon Securities erwarten nach der jüngsten Korrektur in den kommenden Monaten eine breit angelegte Aufwärtsbewegung des gesamten Cannabis-Sektors.Grund genug für uns, Ihnen heute nach unserer Erstempfehlung vom 19.02.2018 zur in Toronto gelisteten ICC Labs Inc., dem größten legalen Cannabis-Produzenten in Südamerika, der erst kürzlich weitere Anbau- und Exportlizenzen für medizinisches, nicht-psychoaktives Cannabis mit hohem CBD-Gehalt, in Kolumbien erhalten hat, einen weiteren aussichtsreichen Cannabis-Produzenten vorzustellen, der gestern mit einer Spitzenmeldung für Furore sorgte und dessen Aktie im Vergleich zum Freitagsschlusskurs um rund 16 Prozent zulegen konnte.Kanada hat zwar nur 36 Mio. Einwohner, aber die Experten von Deloitte gehen davon, dass bis zum Jahre 2021 rund 600.000 Kilogramm Cannabis benötigt werden, um allein die jährliche kanadische Nachfrage zu befriedigen. Alles in allem würde das dort einem potenziellen Marktvolumen in Höhe von mehr als 22,6 Mrd. CAD entsprechen!Eine Vielzahl von Unternehmen in Kanada schickt sich an, den hieraus erwachsenden Massenmarkt zu bedienen. Die Anforderungen sind derweil hoch und jeder Produzent, der in Kanada Cannabis anbauen und seine Erzeugnisse verkaufen will, muss dafür über eine Lizenz von Health Canada verfügen.Eine 100%ige Tochtergesellschaft von Emerald Health Therapeutics Inc. ist lizenzierter Produzent nach den ACMPR-Vorschriften (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations). Aufgrund dessen ist Emerald Health autorisiert, sowohl getrocknetes Cannabis als auch Cannabis-Öl in Kanada herzustellen und zu vertreiben.

