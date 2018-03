Laut den CME Group Daten ist das Open Interest der EUR Futures am Dienstag um mehr als 4.3K Kontrakte gestiegen, nach dem das Endergebnis am Montag bei 556.623 Kontrakten lag. Gleichzeitig steigt das Volumen um mehr als 8.3K Kontrakte. EUR/USD überwindet die Widerstandslinie Die gute Stimmung gegenüber dem EUR/USD bleibt in dieser Woche erhalten. Die ...

