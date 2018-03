NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Regierung erwägt laut Insidern besonders starke Handels- und Investitionsbeschränkungen gegen den Rivalen China. Die Administration um US-Präsident Donald Trump denke über Zölle auf eine Vielzahl chinesischer Produkte nach, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch mit Bezug auf mit der Sache vertraute Personen. Demnach könnten etwa auch alltägliche Gebrauchsgegenstände wie Elektrogeräte, Schuhe und Kleidung betroffen sein. Zudem könnte es Beschränkungen für chinesische Investoren in den USA geben.

In den kommenden Wochen solle es eine Erklärung zu derzeit laufenden Untersuchungen geben, hieß es weiter. Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte laut dem Bericht, dass es noch keine finalen Entscheidungen gebe. Bereits vergangene Woche hatte Trump Importzölle in Aussicht gestellt, die nicht bloß China, sondern etwa auch die EU-Staaten betreffen würden. Dabei geht es jedoch ausschließlich um Stahl- und Aluminiumimporte./tos/bgf/jha/

