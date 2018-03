BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries setzt in der Diskussion um Strafzölle auf ein Einlenken von US-Präsident Donald Trump. "Ich hoffe auf ein Umdenken Trumps", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in Berlin. Dabei seien Fürsprecher in der US-Administration sehr wichtig. Die aktuellen Signale aus den USA stimmten sie allerdings sorgenvoll, betonte Zypries. Zuvor war bekannt geworden, dass Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn das Weiße Haus verlässt. Er gilt als ausgleichender Mahner in der Wirtschaftspolitik.

Zypries betonte, Ziel bleibe es, einen Handelskonflikt zu vermeiden. Die EU werde jedoch im Fall der Fälle bereit sein, angemessen zu reagieren.

Die EU-Kommission berät am Mittwoch über mögliche Gegenmaßnahmen auf die von Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium. Im Gespräch sind etwa Revanche-Zölle auf Bourbon-Whiskey und Harley-Davidson-Motorräder. EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström wird die Überlegungen der Brüsseler Behörde präsentieren. Es wird nicht damit gerechnet, dass die EU-Kommission bereits konkrete Entscheidungen trifft, solange die US-Maßnahmen noch nicht in trockenen Tüchern sind. Erwartet wird vielmehr eine politische Grundsatzerklärung./hgo/DP/jha

