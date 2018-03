Zürich (awp) - Nach den durchzogenen Jahreszahlen sind die Aktien des Speditions- und Logistikkonzerns Panalpina am Mittwochmorgen im frühen Handel an der Schweizer Börse heftig eingeknickt. Der Luftfrachtspezialist verliert in der Seefracht viel Geld. Bis gegen 9.35 Uhr notierten die Aktien um 3,7% auf 140 CHF im Minus. ...

