KASSEL (dpa-AFX) - Der größte deutsche Öl- und Gas-Produzent Wintershall sieht sich vor dem geplanten Zusammenschluss mit dem Konkurrenten Dea in guter Verfassung. Im laufenden Jahr will die BASF-Tochter nach einem Umsatz- und Ergebnissprung 2017 weiter zulegen. "Bei Umsatz und Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) vor Sondereinflüssen erwarten wir einen deutlichen Anstieg", sagte Wintershall-Chef Mario Mehren am Mittwoch bei Vorlage der Jahreszahlen in Kassel. Dazu beitragen sollen vor allem höhere Ölpreise und eine höhere Produktion durch neu in Betrieb genommene Felder etwa in Norwegen.

Die Produktion soll auf ein neues Rekordniveau erhöht werden. 2017 hatte die BASF-Tochter mit 165 Millionen Barrel Öl-Äquivalent genauso viel gefördert wie ein Jahr zuvor. 2017 kletterte der Umsatz um 17 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro. Der operativen Gewinn legte um gut 50 Prozent auf 793 Millionen Euro zu. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 719 Millionen Euro. Das war doppelt soviel wie 2016.

Die Wintershall-Muttergesellschaft BASF und die Investmentfirma LetterOne des russischen Milliardärs Mikhail Fridman als Dea-Eigener hatten im Dezember ihre Fusionsabsicht bekundet. Durch die Fusion entsteht ein Öl- und Gasförderkonzern mit einem addierten Umsatz von rund 4,3 Milliarden Euro, mehr als 3000 Mitarbeitern und Reserven von 2,1 Milliarden Barrel Öläquivalent. Es wäre der größte unabhängige Konzern dieser Art in Europa./mne/jha/

ISIN DE000BASF111

AXC0097 2018-03-07/10:05