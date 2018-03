HANNOVER (dpa-AFX) - Der Automobilzulieferer Continental baut sein Geschäft mit den für die Branche immer wichtiger werdenden Batterien mit einem Gemeinschaftsunternehmen in China aus. Der Konzern wird künftig zusammen mit dem chinesische Automobilzulieferer und Batteriezellenhersteller CITC (Sichuan Chengfei Integration Technology) 48-Volt-Batteriesysteme für die Automobilindustrie entwickeln und produzieren, wie aus einer am Mittwoch in Hannover veröffentlichten Mitteilung hervorgeht.

Conti werde 60 Prozent an dem Joint Venture halten. Der Rest liege bei CITC. Zielmärkte sollen neben China auch andere asiatische Märkte, Europa und Nordamerika sein. Das operative Geschäft soll Mitte 2018 starten. Conti und CITC wollen das Gemeinschaftsunternehmen zum führenden Anbieter im weltweiten Markt für 48-Volt-Batteriesysteme etablieren. Für Conti ist es der Einstieg in die Technologie mit 48-Volt-Battieren, die als wichtiger Baustein für den Ausbau der Elektromobilität gilt.

Conti hält sich zudem weiter die Option offen, in die Produktion von sogenannten Festkörper-Batteriezellen einzusteigen. Diese werden von Experten wiederum mittelfristig als die entscheidende Technologie für die Massenproduktion von E-Autos angesehen./zb/jha/

ISIN DE0005439004

AXC0099 2018-03-07/10:09