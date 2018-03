Die Deutsche Pfandbriefbank PBB (ISIN: DE0008019001) kündigt die Zahlung einer Dividende von 1,07 Euro je Aktie an, wie am Mittwoch bei Vorlage der Geschäftszahlen in München mitgeteilt wurde. Die Hauptversammlung der im MDAX notierten Gesellschaft findet am 21. Juni 2018 statt. Der Dividendenvorschlag ergibt sich aus einer Regeldividende von 50 Prozent des IFRS-Konzernergebnisses nach Steuern plus einer Sonderdividende von 25 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...