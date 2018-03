Wiebelsheim (ots) -



Es ist wieder soweit, der Garten ruft! Millionen Hobbygärtner stehen vor der Frage: "Was" ist im Garten "Wann" zu tun? Mit herkömmlichen Ratgebertipps für anstehende Arbeiten nach rein kalendarischen Jahreszeiten und Monaten stößt jeder Gartenfreund schnell an seine Grenzen. Da ist es März und im Alpenvorland liegt noch Schnee, während im Rheintal die Forsythie bereits ihre Blüten öffnet. Aufgrund geographischer und regionaler Unterschiede sowie Klimaverschiebungen lassen sich Gartenempfehlungen nicht mehr streng nach Kalendermonaten einteilen.



Der erfahrene Gartenprofi Stephan Waska zeigt in dem gerade erschienenen Praxisbuch "Erfolgreich Gärtnern im Rhythmus der Natur - Ein verlässlicher Praxisbegleiter durch das phänologische Gartenjahr", wie sich jeder Gartenbesitzer selbst an den Zeichen der Natur vor Ort orientieren kann, um zum richtigen Zeitpunkt alle für den eigenen Zier-, Obst-, und Gemüsegarten erforderlichen Pflanz- und Pflegemaßnahmen durchzuführen. So stehen unter anderem die Apfelblüte, der Birkenknospenaustrieb, die Weinlese oder die Fruchtreife verschiedener Obstsorten für eindeutige Entwicklungsstadien der Natur, die das gärtnerische Jahr in zehn phänologische Jahreszeiten einteilen.



Dieser neuartige Ratgeber bietet damit nicht nur eine verlässliche Planungsgrundlage, sondern darüber hinaus alle wichtigen Informationen zur praktischen Gartenarbeit selbst. Von der Anlage der Beete, über die Bodenbearbeitung bis hin zum guten Kompost liefert Stephan Waska in kompakter und übersichtlicher Form Tipps zu allen anstehenden Arbeiten.



Dieses in Art und Konzeption einmalige Werk, das jedem Gartenbesitzer sein persönliches "Timing" für eine erfolgreiche Gartenarbeit ermöglicht, ist soeben im traditionsreichen Quelle & Meyer Verlag erschienen.



Stephan Waska Erfolgreich Gärtnern im Rhythmus der Natur Ein verlässlicher Praxisbegleiter durch das phänologische Gartenjahr 184 Seiten, 234 farb. Abb., 35 farb. Zeichnungen, geb., 16,5 x 24 cm ISBN 978-3-494-01740-2, Preis EUR 19,95



