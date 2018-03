Endgültige BIP-Daten aus der Eurozone für das 4. Quartal werden am Morgen veröffentlicht Zinsentscheid der Bank of Canada für heute Nachmittag geplant Bestätigen die offiziellen Zahlen der DoE heute den riesigen Öl-Lageraufbau des API-Berichts?

Zusammenfassung:Das wichtigste Marktereignis am Mittwoch ist zweifelsohne der Zinsentscheid der Bank of Canada. Daher ist am Nachmittag mit einer erhöhten Volatilität bei den CAD-gebundenen Devisenpaaren zu erwarten. Außerdem wird der ADP-Bericht zum US-Arbeitsmarkt veröffentlicht. Ölhändler werden vermutlich im Vorfeld des DoE-Berichts vorsichtig bleiben, nachdem der gestrige API-Bericht einen bedeutenden Anstieg der Öl-Lagerbestände signalisierte. Ebenfalls erwähnenswert ist, dass heute Mittag der Jahreshaushalt Großbritanniens veröffentlicht wird. 11:00 Uhr - Eurozone, BIP-Daten (Q4): Die endgültigen BIP-Werte aus der Eurozone für das letzte Quartal 2017. Das Wachstumstempo der EWU hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Diesmal erwarten die von Bloomberg befragten Ökonomen einen leichten ...

