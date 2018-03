Zu Beginn des gestrigen Handels sah es noch danach aus, als ob die Anleger einen drohenden Handelskrieg verdrängen würden. Der DAX startete mit deutlichen Zugewinnen in den neuen Handelstag. Doch dann kamen die Ängste und Sorgen offenbar zurück. Am Ende des Tages blieb dem DAX ein Plus von 0,2 Prozent. Alles Weitere erfahren Sie hier von Thomas Bergmann von DER AKTIONÄR. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check ab sofort immer live um 09:30 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.