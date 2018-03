Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt setzt am Mittwochmorgen die Abwärtsbewegung des Vortages fort. Zwar hatte der Dow Jones Index am Dienstag die Sitzung mit einem leichten Plus beendet, dessen Wirkung jedoch wieder, nachdem nach US-Börsenschluss der Rücktritts von Gary Cohen als Wirtschaftsberater von Präsident Donald ...

