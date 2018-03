Dies verlangt aber, dass auch Daten zu Antriebs- und Bremssystemen ausgewertet werden können. Elektromagnetische Bremsen bieten hierfür aufgrund ihres Konstruktionsprinzips die Basis: Die in der Bremse integrierte Spule liefert - ohne zusätzliche Sensorik - bereits eine Vielzahl an Informationen, z.?B. zum Betriebs- und Lebensdauerzustand, die für vorbeugende Instandhaltung oder zur Fehleranalyse herangezogen und z.?B. in einer Cloud abgelegt werden können. Komplexe Abläufe können durch den Einsatz neuer Technologien in der Produktion heute deutlich effizienter gestaltet werden. Die Digitalisierung bietet neue

Perspektiven für die Weiterentwicklung innovativer und mitarbeiterorientierter Produktionssysteme. Durch den Einsatz von Industrie-4.0-Technologien können Unternehmen ihre Instandhaltungskosten sowie die Ausfallzeiten von Maschinen drastisch reduzieren und so ihre Produktivität erhöhen. Doch dazu gilt es zunächst einmal eine aussagekräftige Datenbasis zu generieren, um Schlagworte wie »Predictive Maintenance«, also vorausschauende Wartung, mit Leben zu füllen.

Die kontinuierliche Überwachung von System- bzw. Betriebszuständen ist dann der Schlüssel zu höherer Effizienz, Produktivität und Transparenz. Bei elektromagnetischen Bremsen, die in vielen Automatisierungssystemen integriert sind (Bild 1), ist das einfacher als man zunächst denkt.

Die Anzahl der Schaltzyklen, die Gesamtschaltarbeit oder der elektrische Stromverlauf beim Öffnen bzw. Schließen sind Informationen, die bei jeder elektromagnetischen Bremse erfasst, ausgewertet und entsprechend genutzt werden können.

Funktionsprinzip als Daten-Basis

Die Basis dafür liefert das Funktionsprinzip. Federdruckbremsen beispielsweise nutzen die Kraftwirkung eines elektromagnetischen Feldes zum Aufheben der durch Federkraft erzeugten Bremswirkung. Die Federdruckbremse ist also im stromlosen Zustand geschlossen und öffnet durch den Strom, der beim Anlegen einer Spannung zu fließen beginnt. Die Verbindung ...

