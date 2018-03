Die vorläufigen CME Group Daten zeigen, dass das Open Interest an den GBP Futures Märkten am Dienstag um mehr als 1,6K Kontrakte gegenüber dem Montag Ergebnis von 196,035 gestiegen ist. Das Volumen fiel auf der anderen Seite um mehr als 16,1K Kontrakte, so dass die vorherigen Gewinne umgekehrt wurden. GBP/USD Aufwärtsbewegung begrenzt durch die 1,4050/70 ...

