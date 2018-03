HAMBURG (dpa-AFX) - Jungheinrich hat im vergangenen Geschäftsjahr Umsatz und Gewinn im zweistellligen Prozentbereich gesteigert. Das Ergebnis nach Steuern stieg um 18,2 Prozent auf 182 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen uns Steuern (Ebit) verbesserte sich um gut 10 Prozent auf 259 Millionen Euro. Der Hersteller von Flurförderzeugen profitierte dabei von einem guten Neugeschaft in Europa wie auch von einem robusten Wachstum des Logistiksystemgeschäfts. Die Aktionäre sollen mit 0,50 Euro je Vorzugsaktie eine um 14 Prozent höhere Dividende erhalten.

Für das neue Geschäftsjahr kündigte Jungheinrich weiteres Wachstum an. Der Umsatz soll von gut 3,4 Milliarden auf 3,6 bis 3,7 Milliarden Euro steigen. Beim Ebit will sich das Unternehmen auf 270 bis 280 Millionen Euro steigern./nas/jha/

ISIN DE0006219934

AXC0107 2018-03-07/10:28