FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Chemieindustrie hat nach einem besonders starken vierten Quartal im vergangenen Jahr noch besser abgeschnitten als zuletzt erwartet. Auch im laufenden Jahr seien die Aussichten für das Chemiegeschäft außerordentlich gut, teilte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) mit, und hob angesichts eines soliden Aufschwungs der Weltwirtschaft seine Prognose für 2018 an.

"Die Kraft, die der Aufschwung über die Monate tatsächlich bekommen hat, war so am Jahresanfang nicht zu erwarten", sagte VCI-Geschäftsführer Utz Tillmann am Mittwochabend auf einer Pressekonferenz in Frankfurt. Zuletzt habe sich keine bedeutende Volkswirtschaft mehr in der Rezession befunden.

Die Chemieunternehmen seien mit ihrer aktuellen Geschäftslage sehr zufrieden und beurteilen ihre Situation ähnlich positiv wie in der letzten Boomphase 2004 bis 2008, sagte er weiter. Sie rechnen bis in die zweite Jahreshälfte hinein mit weiterhin guten Geschäften. "Die Geschäfte laufen rund. Die Branche hat momentan Rückenwind."

Die Produktion der chemisch-pharmazeutischen Industrie stieg 2017 nach vorläufigen amtlichen Zahlen um 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie der VCI mitteilte. Der Branchenumsatz legte um 6 Prozent auf 195,8 Milliarden Euro zu. Die Erzeugerpreise stiegen um 3,2 Prozent. Dank der guten Nachfrageentwicklung konnten die Unternehmen steigende Rohstoffkosten rasch an die Kunden weitergeben. Wichtigster Abnehmer für Chemieprodukte ist die Industrie, deren Produktion im vergangenen Jahr dank der guten Wirtschaftsentwicklung kräftig zulegte.

Der VCI hatte seine Prognosen für 2017 im Jahresverlauf zum Teil mehrmals erhöht und im Dezember einen Anstieg der Produktion um 2,5 Prozent und ein Umsatzwachstum um 5,5 Prozent auf knapp 195 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Die Erzeugerpreise wurden 3 Prozent über dem Vorjahr gesehen.

Für 2018 prognostiziert der Branchenverband nun eine Zunahme der deutschen Chemieproduktion um 3,5 (zuvor 2) Prozent. Für den Branchenumsatz wird ein Anstieg von 4,5 (zuvor 3,0) Prozent auf gut 204 Milliarden Euro veranschlagt. Inlands- und Auslandsgeschäft entwickeln sich dabei ähnlich positiv. Im Jahr 2016 war der Umsatz noch um 2,2 Prozent geschrumpft. Die Erzeugerpreise dürften 2018 angesichts stabiler Rohstoffpreise nur leicht um 1 Prozent zulegen.

Allerdings sieht der VCI auch Risiken für die weitere Entwicklung. Diese sind hauptsächlich politischer Natur. Explizit nannte der VCI die Gefahr eines harten Brexit, zunehmenden Protektionismus und die geopolitische Krisenherde.

March 07, 2018

