Zürich - Cubewise hat sein Team am Standort Zürich per 1. März 2018 mit einem neuen Sales Manager für den deutschsprachigen Raum verstärkt. Leonardo Gambini stösst mit langjähriger Verkaufserfahrung und breitem Know-how in den Bereichen Financial Planning und Business Analytics zum global tätigen Beratungsunternehmen.

Gambini gilt als ausgewiesener Experte für die IBM Planungslösung TM1 und hat eine über zwölfjährige Verkaufserfahrung im Analytics-Umfeld. Die letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...