DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Angesichts der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle hat die Wirtschaftsvereinigung Stahl vor "drastischen Folgen" für die Branche in Deutschland und Europa gewarnt. Auch wenn die direkten Stahl-Ausfuhren in die USA vergleichsweise gering seien, so drohe doch die Umlenkung von Mengen und eine Spirale des Protektionismus, sagte Präsident Hans Jürgen Kerkhoff am Mittwoch bei der Handelsblatt Jahrestagung "Zukunft Stahl" in Düsseldorf.

"Ich erwarte, dass die Gefahr von Handelsumlenkungen gebannt wird", sagte Kerkhoff. Dazu seien jetzt schnelle Entscheidungen notwendig. Der angedrohte Strafzoll für Stahl treffe die Branche in einer Situation, in der die internationale Strukturkrise noch nicht bewältigt sei.

Die Hauptursache für die anhaltenden Probleme liege jedoch in China. Das Land sei für 70 Prozent der vorhandenen Überkapazitäten verantwortlich, mit denen die Branche zu kämpfen habe. In dieser Situation wolle Trump der US-Stahlindustrie "künstliche Vorteile" verschaffen, beklagte Kerkhoff./uta/DP/fba

