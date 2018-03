Von Olaf Ridder

KASSEL (Dow Jones)--Nach der massiven Steigerung des operativen Gewinns im abgelaufenen Jahr rechnet der Öl- und Gasproduzent Wintershall auch für 2018 mit einer deutlichen Steigerung von Umsatz und bereinigtem EBIT. Basis dafür soll neben dem weiter steigenden Ölpreis die Ausweitung der Förderung sein.

Eine zusätzliche Quelle soll das Offshore-Ölfeld Maria vor der norwegischen Küste sein, das die 100-prozentige BASF-Tochter ein Jahr vor der Planung im Dezember in Betrieb nahm. 2016 war die Fördermenge bei Wintershall nicht gestiegen. Das Unternehmen legt für seine Prognose einen durchschnittlichen Ölpreis der Sorte Brent von 65 US-Dollar je Barrel zugrunde, 11 Dollar mehr als im Jahr zuvor.

Im vergangenen Jahr profitierte Wintershall von der Erholung der Öl- und Gaspreise und verdiente mit 719 Millionen Euro unter dem Strich doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Das bereinigte EBIT stieg um gut die Hälfte. Hier machten sich ein höherer Ergebnisbeitrag aus einer Beteiligung an einem russischen Erdgasfeld und Kostensenkungen positiv bemerkbar. Der Umsatz stieg dank besserer Preise und Mengen um 17 Prozent.

Zur Ausweitung der Reserven will sich Wintershall im laufenden Jahr um Lizenzen für Öl- und Gas-Bohrungen vor der brasilianischen Küste beteiligen. In Südamerika ist das Unternehmen bisher nur in Argentinien tätig. Bis 2022 plant Wintershall insgesamt mit Investitionen von rund 3,5 Milliarden Euro für sein Öl- und Gasgeschäft.

BASF will die in Kassel ansässige Wintershall-Gruppe mit der DEA-Gruppe aus Hamburg zu einem europäischen Öl- und Gas-Champion zusammenführen. Bis Ende 2018 soll die Fusion vollzogen sein. Mittelfristig ist ein Börsengang für Wintershall DEA geplant.

