Linz - Der EUR konnte im Jahr 2018 zum CAD (Kanadischer Dollar) um mehr als 8% zulegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Dabei sei der EUR/CAD Kurs von 1,4800 auf knapp über 1,60 angestiegen. Die Dynamik der Abwertung des CAD habe sich in den letzten Tagen verstärkt.

Den vollständigen Artikel lesen ...