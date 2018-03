Die Commerzbank hat das Kursziel für Merck KGaA vor Jahreszahlen von 103 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. In Erwartung steigender Kosten für Forschung und Entwicklung und negativer Währungseffekte habe er seine Gewinnprognose (bereinigtes EPS) für 2018 um 7 Prozent reduziert, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem reflektierten seine aktualisierten Erwartungen für den Pharma- und Chemiekonzern nun auch die zunehmend schwierigeren Geschäfte der Sparte Performance Materials in China./edh/ag Datum der Analyse: 07.03.2018

ISIN: DE0006599905