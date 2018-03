Köln (ots) -



Das Schattenreich neben den etablierten Online-Dating-Angeboten wächst kräftig, wie die jährliche Marktstudie von Singleboersen-Vergleich.de ermittelt hat.



Fake-Profile und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz führen dazu, dass von 100 Euro, die Männer für Online-Dating ausgeben, 40 Euro an unseriöse Portale überwiesen werden.



Die Welt des "sauberen Online-Dating" legte 2017 in Deutschland sowohl bei den monatlichen Nutzern (8,6 Millionen) als auch beim Umsatz (210,9 Millionen Euro) ein Rekordjahr hin. Rund 50 Prozent der Singles gelang es auf diesem Wege, echte Dates zu verabreden sei es bei renommierten Partneragenturen wie PARSHIP oder beliebten Flirt-Apps.



Vom Branchenumsatz dieser fairen Anbieter entfallen rund 150 Millionen Euro auf Männer. "Zusätzlich geben unbedarfte Herren aber noch einmal über 100 Millionen Euro für Dating-Dienste aus, bei denen es so gut wie unmöglich ist, reale Kontakte zu knüpfen", sagt Henning Wiechers, Gründer des großen Singleboersen-Vergleich.



Diese Graumarkt-Anbieter operieren mit einem Netzwerk aus über 1.000 Portalen von zart bis hart. Der Trick ist seit Jahrzehnten derselbe: Angeblich interessierte Damen kann Mann erst nach dem Gang an die Kasse kennenlernen. Heute sind diese Fake-Damen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und automatisierten Chat-Dialogen kaum mehr von echten zu unterscheiden.



Strafrechtlich droht der Schattenbranche keine Gefahr, da der Kunde in den AGB über die Situation informiert wird. Jeder einzelne könnte sich sein Geld ob dieser sittenwidrigen "Überraschungsklauseln" im Kleingedruckten gerichtlich zurückholen.



Die ganze Studie ( + Diagramme & Infografiken) zum Download: http://www.singleboersen-vergleich.de/studien.htm



Der große Singlebörsen-Vergleich agiert seit 2003 als unabhängiger Beobachter des Online-Dating-Marktes und hat alle führenden Singleportale im Detail getestet. www.Singleboersen-Vergleich.de gehört zum metaflake-Netzwerk, das von Köln, Bütschwil in der Schweiz und London aus in 15 Ländern operiert.



