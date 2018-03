Deutschlands drittgrößter Industriezweig schaut mit enormer Zuversicht auf das neue Jahr. Dank des Wirtschaftsbooms rechnet die Chemiebranche mit einem Rekordumsatz.

Mehr Umsatz, mehr Produktion, mehr Beschäftigung: Die starke Weltkonjunktur versetzt die deutsche Chemie- und Pharmabranche in einen Höhenflug. Nach einem starken Vorjahr hebt sie ihre Umsatzprognose für 2018 deutlich an. Dank der kräftigen Nachfrage von Industriekunden aus dem In- und Ausland dürfte die Erlöse um 4,5 Prozent auf den Rekordwert von gut 204 Milliarden Euro steigen, erklärte der Branchenverband VCI in Frankfurt. Die Stimmung der Unternehmen sei so gut wie zuletzt im Boom vor der Finanzkrise 2008. Für Unsicherheit sorge indes die Gefahr von Handelskonflikten.

Zuvor hatte die Schlüsselbranche mit 3 Prozent Umsatzwachstum gerechnet. Die Erholung der Weltwirtschaft habe an Breite gewonnen, sagte VCI-Hauptgeschäftsführer Utz Tillmann. Der Jahresstart sei vielversprechend gewesen. "Die Branche hat momentan Rückenwind."

Auch bei der Produktion ...

