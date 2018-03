Frankfurt am Main - Die Studie Infosys "How enterprises are steering through digital disruption" von Infosys gibt Aufschluss darüber, wie und warum Unternehmen neue digitale Technologien und Strategien einführen. Für die Studie wurden 1000 Führungskräfte aus IT und Wirtschaft in sieben Ländern befragt.

Momentan setzen Unternehmen digitale Technologien vor allem im IT-Kerngeschäft (79 Prozent), Business-Process-Management (60 Prozent) und Customer-Relationship-Management (62 Prozent) ein. Digital-ready sind demnach jene Unternehmen, die kontinuierlich in die Innovationsfähigkeit ihres Kerngeschäfts, inklusive ihrer Kernsysteme und internen Prozesse, investieren und Kundenkontakt sowie Kundenerfahrung innovativ gestalten. Die Studie ergab ferner, dass die Befragten digitale Technologien in folgenden Bereichen einsetzen wollen, sofern dies nicht ohnehin schon geschieht: Wissensmanagement (33 Prozent), Operational Intelligence (31 Prozent) und Produktentwicklung (28 Prozent).

Disruptive digitale Technologien ermöglichen es Unternehmen, immer mehr Daten zu sammeln und umfassend zu analysieren. Dadurch sind sie in der Lage, Prozesse neu zu definieren und so den Geschäftserfolg zu steigern. 67 Prozent der befragten Organisationen nutzen Big-Data-Analysen. Mehr als die Hälfte von ihnen hat bereits in Deep-Learning-Algorithmen investiert.

Investitionen in kundenorientierte Technologie

Ein weiteres Ergebnis ist, dass Investitionen in kundenorientierte Technologie für fast alle Branchen zu den drei wichtigsten Prioritäten zählen. Ausnahmen sind die Segmente Fertigung und Konsumgüter. Führend bei der Kundenorientierung ist der Bereich Life Sciences: 86 Prozent investieren in Technologien, die den Patienten bei klinischen Studien in den Mittelpunkt stellt. Im Einzelhandel wenden 79 Prozent finanzielle Mittel für die Einführung von Augmented-Reality-Anwendungen auf, um Kunden ein virtuelles Einkaufserlebnis zu bieten. Drei Viertel der Befragten im Bankensektor investieren in Opti-Channel-Technologien für ein besseres Kundenerlebnis. Ebenfalls wichtig sind diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...