Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Lausanne (pts020/07.03.2018/10:15) - Laut dem neusten QS World University Ranking bleibt die Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) die führende Ausbildungsstätte unter den Hospitality- und Freizeitmanagement-Universitäten ausserhalb der USA und weltweit die Nummer 2. Einmal mehr bestätigen die QS-Rankings die zentrale Rolle der Schweiz bei der Gestaltung der Hospitality-Industrie und die Stellung der EHL als Vorzeige-Ausbildungseinrichtung. "Die kontinuierliche Anerkennung als die führende Universität im Bereich Hospitality-Management ausserhalb der USA ist für uns ein wichtiger Indikator dafür, dass wir Dinge richtigmachen", sagt Michel Rochat, CEO der EHL Gruppe. "Wenn wir dieses Jahr unser 125-jähriges Bestehen feiern, würdigen wir auch ein einzigartiges Erbe. Indem wir uns stetig weiterentwickelt und Veränderungen angenommen haben, ist es uns gelungen, über all die Jahre ganz an der Spitze zu bleiben. Unsere Mission ist es, diesen Geist zu bewahren - bei allem, was wir tun." Der Fokus der EHL liegt auf der Zukunft der Hospitality-Industrie und -Ausbildung. Dies ist die treibende Kraft hinter jedem Gedanken, jeder Handlung und jeder Investition. Mit bedeutenden, aktuell laufenden Forschungsprojekten, mit dem Aufbau eines Innovationshubs und der Expansion in Südostasien wird die EHL auch in den kommenden Monaten daraufhin arbeiten, diese faszinierende Branche zu beleuchten und sie für viele weitere Jahre mit bestmöglich ausgebildeten Talenten zu versorgen. Über die Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) Die Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) ist seit ihrer Gründung im Jahr 1893 das Sinnbild fur schweizerische Gastfreundschaft. In ihrer auch heute noch wegweisenden Ausbildung fur die Hotellerie und den Hospitality-Sektor leistet sie Pionierarbeit. Das Ergebnis ist eine einzigartige, globale Gemeinschaft mit 25'000 Hospitality-Führungskräften, die alle die traditionellen Werte der EHL vertreten. Als führende Universität bietet die EHL Studiengänge für begeisterte, talentierte und ambitionierte Studierende aus 119 Ländern. Im Rahmen ihrer Bachelor-, Master- und Zertifikatsprogramme eröffnet die EHL den Studierenden in den verschiedenen Phasen ihrer Laufbahn vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten - auf dem Campus in Lausanne ebenso wie online. Die EHL gilt als die beste Hotellerie- und Hospitality-Managementschule der Welt mit der branchenweit höchsten Anstellungsquote unter ihren Absolventinnen und Absolventen. Die EHL ist Mitglied der EHL Holding AG, einer Gruppe, die sich der Ausbildung im Hotelmanagement verschrieben hat. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website oder folgen Sie uns auf Twitter unter @EHLnews. Für Medienanfragen Medienstelle EHL Deutschschweiz Dr. Reto Wilhelm, panta rhei pr gmbh Tel. +41 (0)44 365 20 20 E-Mail: r.wilhelm@pantarhei.ch (Ende) Aussender: panta rhei pr Ansprechpartner: Franziska Koller Tel.: +41 44 365 20 20 E-Mail: f.koller@pantarhei.ch Website: www.pantarhei.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180307020

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2018 04:15 ET (09:15 GMT)