Der EUR/USD kämpft im Bereich der 1,2400 um eine Richtung, nach dem er sich vom 1,2430 Tageshoch zurück gezogen hat. EUR/USD Fokus auf Risikotrends, US Daten Das Paar versucht am Mittwoch seine Gewinne den 4. Tag in Folge auszubauen, da der Verkaufsdruck gegenüber dem Dollar anhält. Gestern trat der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses G. Cohn von ...

