Mehr zum Thema: Erneuter Anlauf für Budget Car VW und Skoda wollen gemeinsam in Indien antreten Volkswagen wagt mit seiner tschechischen Tochter Skoda einen erneuten Anlauf in Indien. mehr... Das Skoda Auto DigiLab in Prag ist die Ideenwerkstatt des tschechischen Automobilherstellers und entwickelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...