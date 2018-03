Köln (ots) - Die Unternehmensgruppe HRS hat ihre global führende Position im internationalen Geschäftsreisemarkt in 2017 weiter ausgebaut. Mit einer klaren Fokussierung auf den Geschäftsreisebereich und einem ganzheitlichen Business Process-Outsourcing für multinationale Konzerne hebt sich die HRS Group vom Wettbewerb ab. Mehr als zwei Drittel der verhandelten und vermittelten Übernachtungen erwirtschaftete die Unternehmensgruppe in 2017 in der Zusammenarbeit mit internationalen Großkunden. Der Geschäftsbereich verzeichnet jährlich eine hohe Wachstumsdynamik.



Im klassischen Portalgeschäft gehört HRS in Europa zu den Top 3 Hotelportalen. Bei den Online-Portalen HRS.DE und HOTEL.DE dreht sich ebenfalls alles um Geschäftsreisende: Reisende aus kleinen und mittleren Unternehmen profitieren von exklusiven Hotelraten, zeitsparenden Prozessen und smarten Services. Mobile Check-in/Check-out Lösungen oder papier- und kartenlose Bezahlungsmöglichkeiten erleichtern den Kunden die Reise vor, während und nach dem Hotelaufenthalt.



Neue Zentrale und weitere Standorte in Europa, den USA, Indien und Südkorea



Die HRS Group ist im Zuge ihrer Expansion in eine neu errichtete, großzügige Unternehmenszentrale direkt am Kölner Hauptbahnhof gezogen. Das "Coeur Cologne", so der Name des modernen Neubaus, bietet HRS auf über 14.000 Quadratmetern Raum für über 850 Mitarbeiter. Tragende Säule für die Unternehmensentwicklung ist die globale Expansion der HRS Group. Mit 34 Niederlassungen deckt HRS aktuell bereits die geschäftsreiserelevanten Regionen weltweit vollständig ab. Neue Standorte in strategisch wichtigen Destinationen kommen kontinuierlich hinzu. So hat HRS in Neu Delhi und Bangalore seine Präsenz auf dem Wachstumsmarkt Indien in 2017 ausgebaut. Ein weiterer Asien-Standort ist in Seoul, Südkorea, entstanden. Im ersten Halbjahr 2018 wird HRS zudem mit neuen Büros in San Francisco und Dallas seine Position in den USA stärken, wo das Unternehmen mit einer Niederlassung in New York City bereits seit 2016 vertreten ist. Auch in Europa werden in 2018 weitere Offices entstehen, so etwa in Stockholm und Amsterdam.



Firmenkundengeschäft größter Entwicklungstreiber des Unternehmens



HRS vereinfacht mit einem ganzheitlichen Outsourcing-Ansatz alle Geschäftsprozesse rund um das Hotel Management multinationaler Konzerne und realisiert dadurch erhebliche Kosteneinsparungen und eine erhöhte Zufriedenheit bei Reisenden. Neben dem professionellen Hoteleinkauf und der Verhandlung von firmenspezifischen Exklusivraten mit Hotels optimiert HRS das bargeld- und papierlose Bezahlen von Hotelübernachtungen und Meetings sowie die automatisierte Rechnungsverarbeitung. "Unser Ziel ist es, Hotels wie Unternehmen lästige und zeitraubende Tätigkeiten wie die alljährlichen Ratenverhandlungen abzunehmen", sagt HRS-Geschäftsführer Tobias Ragge. "Dabei behalten beide Seiten die volle Kontrolle und Transparenz durch umfassende Markt- und Benchmark-Daten." Durch intelligente Technologien stellt das Unternehmen weiterhin sicher, dass Kunden immer das günstigste Angebot erhalten. Über 30 der 100 größten Marken weltweit arbeiten bereits mit HRS zusammen. Zu den mehr als 3.000 Firmenkunden zählen zahlreiche Global Player, darunter Google, Siemens, Alibaba, China Mobile und Volkswagen. Mit seiner Spezialisierung auf das Hotelsegment ist HRS der weltweit führende Anbieter im internationalen Geschäftsreisemarkt.



Die HRS Group ist ein inhabergeführtes Unternehmen "Made in Germany" mit einer globalen DNA und wird von Tobias Ragge als CEO seit 2008 in zweiter Generation geleitet. In den aktuell 34 Niederlassungen weltweit beschäftig HRS mehr als 1.500 Mitarbeiter.



OTS: HRS - Hotel Reservation Service newsroom: http://www.presseportal.de/nr/16713 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_16713.rss2



Pressekontakt: Britta Schumacher Director Communications Telefon +49 221 2077 5107 E-Mail presse@hrs.de