Zürich - Accenture eröffnet heute den neuen Innovation Hub in Zürich. Der Hub konzentriert sich auf die Schaffung neuer Kundenerlebnisse und vereint ein breites Spektrum an Design-, Innovations- und Technologiekompetenzen an einem Standort. Dies ermöglicht es den Kunden, das gesamte Spektrum an Fähigkeiten zu nutzen, die sie benötigen, um bahnbrechende digitale Lösungen in einem kreativen und inspirierenden Umfeld zu entwickeln.

Die Konsumenten geben sich heute nicht mehr nur mit der passiven Konsumation von Produkten zufrieden, sondern sie erwarten ein allumfassendes Markenerlebnis. Das Innovationszentrum in Zürich hilft den Kunden aktiv dabei, die Erwartungen zu erfüllen, indem Produkte und Dienstleistungen entworfen und gestaltet werden, die einen realen Einfluss ausüben sowie das End-to-End-Kundenerlebnis nachhaltig verändern.

Prototypen schnell bauen und testen

Im Accenture Interactive Studio können Kunden selber Hand anlegen und neue Technologien ausprobieren, um kritische Herausforderungen im Geschäftsalltag erfolgreich zu meistern sowie Kundenerlebnisse neu zu definieren. Der innovative Arbeitsplatz ist mit allen notwendigen Werkzeugen ausgestattet, damit Prototypen schnell gebaut und getestet werden können. Hierzu gehört auch ein Fjord Design Studio, das sich auf designorientierte Strategie, Servicedesign und Produktgestaltung konzentriert. Hier wenden Fjord-Designer und kreative Technologen Methoden des Design Thinking an, um ansprechende digitale Dienste und mobile Apps mit einem humanzentrierten Fokus zu entwickeln, der darauf abzielt, das Komplexe ...

