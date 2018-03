Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der Abgang von Wirtschaftsberater Gary Cohn aus dem Weißen Haus macht aus der Sicht der Bundesregierung einen Handelskrieg wahrscheinlicher. Cohn galt als einer der letzten Fürsprecher für freien Handel in der Umgebung von US-Präsident Donald Trump. "Fürsprecher hierfür in der US-Administration sind sehr wichtig. Insofern stimmen mich die aktuellen Signale aus den USA sorgenvoll", erklärte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD).

Trump hatte vergangene Woche Strafzölle auf Aluminium und Stahl angekündigt, die auch Lieferungen aus Europa treffen würden. "Die Situation ist ernst. Wir beraten uns derzeit eng im Kreise der EU", sagte die SPD-Politikerin. Die EU-Kommission will zur Mittagszeit bekannt geben, wie sie auf Strafzölle aus Amerika reagieren will. Noch sind diese nicht in Kraft, sondern lediglich angekündigt.

Vergeltung gegen Bourbon und Harleys

Eine bereits von der EU-Kommission vorbereitete Liste umfasst vor allem landwirtschaftliche Erzeugnisse aus den USA, die als Vergeltung ebenfalls mit Strafzöllen belegt würden. Dazu zählen zum Beispiel Bourbon-Whiskey, Kidneybohnen und Erdnussbutter, aber auch die ikonischen Motorräder von Harley Davidson. Teure Luxusjachten aus US-Werften könnten ebenfalls belastet werden.

Wirtschaftsministerin Zypries rief Trump auf, doch noch einzulenken und nicht auf Eskalation zu setzen. "Handel schafft Wohlstand, wenn er auf Austausch, auf Miteinander basiert", sagte die 64-Jährige.

Der US-Präsident hatte vor seiner Wahl versprochen, die US-Stahlindustrie wieder zu altem Glanz zu verhelfen und Jobs zu schaffen. Die Arbeiter im Rust Belt gehören zu seiner Stammklientel. Ende des Jahres werden bei den sogenannten Midterm Elections Teile des Kongresses neu gewählt. Beobachter werten Trumps Vorpreschen vor allem als Ansage und Rückversicherung an die eigene Wählerschaft.

