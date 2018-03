Frankfurt - Die Schockwellen der Italienwahl und der Androhungen von Strafzöllen durch den US-Präsidenten können die Märkte nicht lange schrecken, berichten die Analysten der Helaba.Getreu dem Motto "Es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird" seien Unternehmens- und Konjunkturdaten in den Fokus der Anleger gerückt. Die Entspannung in Korea habe Investoren zusätzlich in die Karten gespielt.

